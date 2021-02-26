Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığıyla arasında imzalanan ’İş Birliği Protokolü’ ile ülke genelinde ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’ hayata geçirdi. Bu kapsamda Bilecikli yetenekli çocuklara denge ve reaksiyon testleri uygulandı.

Konu hakkında Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus oranından yola çıkarak, ciddi oranda tesisleşme ile yapılanma sürecini tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı sportif başarı hedefinin yanında hem hareket eden bir nesil hem de uluslararası organizasyonlarda başarılı sporcuları keşfetmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürürlüğe giren ’İş Birliği Protokolü’ ile ülke genelinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’nı hayata geçirdi. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Türkiye’nin tamamında gerçekleştirilen taramalar eş zamanlı olarak Bilecik’te de gerçekleştirildi. Yapılan taramalar sonucunda elde edilen verilere göre seçilen öğrenciler Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce aşamalı olarak verilen eğitimler süresince ara ölçüm testleri uygulanarak çocuklar gelişimleri takip edildi. Yetenek taraması eğitimleri kapsamında ilk grupta olan çocuklarımıza yönelik denge ve reaksiyon testleri başarıyla uygulandı. Çocukların yüksek oranda katılım sağladığı ölçümler pandemi önlemleri düşünülerek; randevu sistemi ve sosyal mesafe kuralları içerisinde tamamlandı" denildi.