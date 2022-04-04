Bilecikli yazarın okuduğu kitaplarla kütüphane açıldı

Bilecikli Yazar Mustafa Turan’ın çocukluğundan bu yana okuduğu kitaplarla oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında imzalanan “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesiyle bir kütüphane daha Bilecik’e kazandırıldı. Bozüyük Kız İmam Hatip Lisesi’nde açılan kütüphaneye Bilecikli Yazar Mustafa Turan’ın adı verilirken, yazarın çocukluğundan bu yana okuduğu kitaplar raflarda yerini aldı.

Açılış programına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Yazar Mustafa Turan ve diğer davetliler katıldı.

Kültür Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, konuya ilgin yaptığı konuşmada, “Yazarımız Mustafa Turan’ın ismini yaşatarak oluşturulan kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Kütüphanemizin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yazarımız Mustafa Turan’a, Bozüyük Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Hocamıza, kurum yetkililerimize, kütüphane yetkili ve personelimize, katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yazar Mustafa Turan’ın, ‘Kitap’ konulu konferansı ile devam eden program kitap imzalama töreni ile sonlandırıldı.