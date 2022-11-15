Bilecikli kadınlar Anıtkabir’i ziyaret etti

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde bir araya gelen kadınlar, Anıtkabir ile 1 ve 2’inci meclis binasını ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan programda, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da kadınlara eşlik ederek, Ankara’nın tarihi yerleri gezdi. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, "Cefakar annelerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz ile birlikte Anıtkabir’i, 1 ve 2’inci meclisi ziyaret ettik. Atamızın kabrini ilk kez görme fırsatı bulan vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bu güzel gezi vesilesiyle Ata’mızı ve ülkemizin kurtuluşunda emeği geçen tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Geziye katılan kadınlar da düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.