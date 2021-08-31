banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

Bilecikli güreşçi Kahraman, Mersin’de birinci oldu

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımı sporcusu Mersin’de düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

BİLECİK 31.08.2021, 11:01
Bilecikli güreşçi Kahraman, Mersin’de birinci oldu

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımı sporcusu Mersin’de düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

Mersin Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Ayvagediği, Soğucak ve Gözne Mahallelerinde düzenleyeceği ’Geleneksel Karakucak Güreşleri’ sona erdi. Mersinlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bu yıl ’Geleneksel Karakucak Güreşleri’ ve ’Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nın 7’ncisi organize edildi. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların, er meydanında boy gösterdiği müsabakalarda 1308 Osmaneli Belediyespor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman 80 kilogram birinci oldu. Birinci gelen güreşçi bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Yorumlar (0)
31°
açık