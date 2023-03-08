Bilecikli gönüllü berberler Hatay’a uğurlandı

Depremzede vatandaşların kişisel bakımlarını yapmak için gönüllü olan berberleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği önünden Hatay’a uğurladı.

Deprem bölgesindeki afetzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak Hatay’a gidecek olan berberlerin ulaşımını yine gönüllü olarak Bilecik Taksiciler Derneği’nin ve Şoförler Odası’nın sağlayacağı öğrenildi. Bilecik’in her kesimiyle dayanışma ruhunu ayakta tuttuğunu vurgulayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yardım kampanyaları, hayır çarşıları, bağışlar ve gönüllü faaliyetlerle Bilecik ve Bilecikli hemşerilerimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber olmuş durumda. Gıda, hijyen malzemesi, iş makinesi, personel, giysi gibi pek çok farklı ihtiyaçlar deprem bölgelerinde lazım oluyor. Bunların yanı sıra kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçları da hasıl olmaktadır. Bu nedenle ilimizden gönüllü olarak Hatay’a gidecek olan berberlerimizin duyarlılığı çok kıymetli. Tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.