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Bilecikli gelecek vaat eden 18 yaşındaki hücum oyuncusu Manisa FK.’ya transfer oldu

Manisa Futbol Kulübü, Bilecikli genç yetenek 18 yaşındaki hücum oyuncusunu Osman Burak Destan’ı kadrosuna kattı.

BİLECİK 01.10.2021, 12:24
Bilecikli gelecek vaat eden 18 yaşındaki hücum oyuncusu Manisa FK.’ya transfer oldu

Manisa Futbol Kulübü, Bilecikli genç yetenek 18 yaşındaki hücum oyuncusunu Osman Burak Destan’ı kadrosuna kattı.

Bozüyük 4 Eylül Spor alt yapısından yetişerek Altınordu FK.’ya transfer olan Osman Burak Destan, TFF 1. ekiplerinden Manisa Futbol Kulübüne transfer oldu. Yapılan transfer sonrası mutluluklarını dile getiren Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, "Bozüyük 4 Eylül Spor alt yapısından yetişerek, TFF 1. ekiplerinden Manisa Futbol Kulübüne transfer olan 2003 doğumlu genç hücum oyuncusu Osman Burak Destan’ı kutluyorum. Osman Burak Destan önemli bir yetenek, buradan da Türkiye Spor Ligi’nde bir takıma gideceğine inanıyoruz. Genç kardeşimizi yetiştiren Bozüyük 4 Eylül Spor kutlarım, böyle yetenekli futbolcuların ilimizden daha fazla çıkmasını ümit ediyorum" dedi.

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