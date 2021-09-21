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Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecik’te bir grup çocuk, Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı. Çocuklar keyifli anlar geçirirken, yaptıkları etkinlikleri büyük bir sevinçle gösterdiler.

BİLECİK 21.09.2021, 10:35
Bilecikli çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecik’te bir grup çocuk, Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar ebru ve hat sanatı ile tanıştı. Çocuklar keyifli anlar geçirirken, yaptıkları etkinlikleri büyük bir sevinçle gösterdiler.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar, ebru ve hat sanatı ile tanıştı, zumba dansı yaptı. Yaşayan Şehir Müzesinde bir araya gelen çocuklar önce Ebru Sanat Öğreticisi Nazli Zorçeken ve Hat Sanatı öğreticisi İsmail Kısık’tan nasıl yapıldığını öğrendi daha sonra kendi elleriyle hayallerini sergiledi. Geçtiğimiz hafta çömlekçilik, tişört boyama ve müzik dans aktivitelerine katılan çocuklar, yaptıkları çalışmalarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Belediye Başkanı Semih Şahin’in çocuklara hediyesi olarak ücretsiz düzenlenen etkinliklere çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Geleceğin mimarları çocukların en iyi şekilde yetişmeleri amacıyla birbirinden güzel etkinlikleri çocuklara sunan Bilecik Belediyesi tarafından 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar günü saat: 15:00 itibariyle çim adam ve müzede müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek" dedi.

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