Son Dakika
Türk savunma sanayisi denizcilikte katlanarak büyüyor; 3 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR 12 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR
Tüketicilerin %65’i pandemi sonrası küçük işletmeleri tercih ediyor, önlemleri anında ve yerinde görmek istiyor!
Bilecik’in yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek
BİLECİK'İN YAYLA KÖYLERİ MERA SULAMA GÖLETLERİ İLE DAHA DEĞERLİ HALE GELECEK
BİLECİK 05.10.2020, 11:28
1
Bilecik’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek.
Bilecik Valiliğimizin organizasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Osmaneli Belediyesi, DSİ ve Bilecik İl Özel İdaresinin de yer aldığı Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek. Osmaneli bu proje bittiğinde yayla köyleri yeni ürünlere, yeni hayvancılık projelerine yönelirken turizmde aranılan, tercih edilen alanlar olacak. Çalışmaların hızla ilerlediği alanda iki ay içinde projenin ilk etabı tamamlanacağı bildirildi.
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2