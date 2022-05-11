Bilecik’in önemli bir trafik sıkıntısı çözülüyor

Bilecik’in yaya ve trafik olarak en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı’nda başlatılan trafik sağlıklılaştırma çalışmaları çerçevesinde cadde üzerinde araç parkına artık izin verilmeyecek.

Bilecik’te bu uygulama ile trafiğinin önemli sorunlarından biri haline gelen ve cadde üzerinde trafik akışını engelleyen park etmiş araçların meydana getirdiği sorunlar böylece giderilmiş olacak. Konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve görüşlerini almak isteten Vali Dr. Kemal Kızılkaya, cadde üzerinde yer alan esnafı ziyaret etti. Alınan karardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf ve vatandaşlar teşekkürlerini iletti.

"Bilecik’te son yıllarda önemli bir sorunu trafik tıkanıklığı"

Kent trafiğinin önemli sorunlarından birini ele aldıklarını belirten Vali Kızılkaya; "Bilecik’te son yıllarda önemli bir sorun haline gelen ana arterde tıkanıklığa neden olan parklanmayı kaldırarak trafiği rahatlatmayı düşünüyoruz. Bugün itibarıyla uygulamamız başlayacaktır. Böylece hem vatandaşlarımız hem de ambulans ve itfaiye gibi acil çağrı araçlarının da daha akıcı bir trafikte yol almalarını umuyoruz. Bu konuda tüm Bilecikli hemşerilerimizin, esnafımızın başta trafik polislerimiz olmak üzere tüm görevlilerimize destek olmalarını, yardımcı olmalarını istiyoruz ” dedi.