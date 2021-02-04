Bilecik’in nüfusu azaldı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Bilecik’in nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 218 bin 717 olurken, 2019 yılına oranla 710 kişi nüfusta azalma görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Bilecik’in 2020 yılı nüfusu ise 218 bin 717 olurken, 2019 yılına göre 710 kişi azaldı. Toplam nüfusun 111 bin 190’ını erkekler, 107 bin 527’sini ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Bilecik merkezin nüfusu 78 bin 29 olurken, Bozüyük 76 bin 987, Osmaneli 21 bin 72, Söğüt 17 bin 924, Pazaryeri 10 bin 77, Gölpazarı 9 bin 463, Yenipazar 2 bin 856 ve İnhisar 2 bin 309 kişi oldu. Vezirhan beldesinin 2020 yılı nüfusu 3 bin 43, Bayırköy 2 bin 425 ve Dodurga ise 2 bin 73 olarak kayıtlara geçti.