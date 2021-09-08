banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi anlatıldı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşun 99’ncu yıl dönümü etkinliklerin son gününde Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi önce sempozyum ile daha sonra tiyatro gösterisi ile anlatıldı.

BİLECİK 08.09.2021, 11:31
Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi anlatıldı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşun 99’ncu yıl dönümü etkinliklerin son gününde Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi önce sempozyum ile daha sonra tiyatro gösterisi ile anlatıldı.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki programda Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Taner Bilgin ve Doç. Dr. Refik Arıkan’ın katılımıyla ’Kurtuluş Sempozyumu’ düzenlendi. Ardından ‘Kurtuluş Bilecik Dans Tiyatrosu ekibi de gösterileriyle Bilecik’in kurtuluş savaşındaki yerini anlattı. Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Özgür Algın, birim müdürleri, öğrenci ve davetlilerin katıldığı program, ritim dans ekibinin gösterisiyle son buldu. Belediye Başkanı Semih Şahin, sempozyum ve gösteri sonunda konuk katılımcılara çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Bilecik’in kuruluş ve kurtuluş şehri olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ve geniş platformlarda sempozyum ve konferansların yapılacağı bilgisini verdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0