Bilecik’in kültür ve turizm faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Marmara Bölge Koordinatörü Sena Gözgü, Turizm Destinasyon Müdür Yardımcısı Serkan Yılmazer, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik il tanıtım ve geliştirme yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Kalkındırma Ajansı yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda, Bilecik ilinin 3 aylık yapılan ve 3 ay içerisinde yapılacak olan kültür, turizm faaliyetleri değerlendirildi. Bilecik’te ve Türkiye’de yürütülmekte olan turizm stratejileri masaya yatırılırken, Bilecik’in destinasyon planlaması, dijital tanıtım ve medya kurumsal yapısının oluşturulması, ulusal ve uluslar arası platformlarda şehrin aktif tanıtımının gerçekleştirilmesi, turizm alanların geliştirilmesi ve projelendirilmesi yönünde önemli gelişmeler gündeme getirildi.

Bilecik’te yürütülen turizm yatırımları hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantı sona erdi.