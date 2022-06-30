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Bilecik’in ihracatı da ithalatı da azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da azaldı.
BİLECİK 30.06.2022, 11:20
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da azaldı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Mayıs ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde -2,9 azalarak 11 milyon 329 bin dolar, ithalat yüzde -4,3 azalarak 2022 Mayıs ayında 5 milyon 260 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 arttı.