Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Mayıs ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde -2,9 azalarak 11 milyon 329 bin dolar, ithalat yüzde -4,3 azalarak 2022 Mayıs ayında 5 milyon 260 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 arttı.