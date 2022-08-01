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Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

BİLECİK 01.08.2022, 10:23
Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Haziran ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 artarak 13 milyon 249 bin dolar, ithalat yüzde 29,3 artarak 2022 Haziran ayında 9 milyon 845 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı.

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