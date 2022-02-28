Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Ocak ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 artarak 8 milyon 910 bin dolar, ithalat yüzde 19,8 artarak 2022 ocak ayında 5 milyon 803 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’de ise, ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı.