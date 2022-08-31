Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Temmuz ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,8 artarak 11 milyon 090 bin dolar, ithalat yüzde 4,5 azalarak 2022 Temmuz ayında 7 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı.