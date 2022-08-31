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Bilecik’in ihracatı artarken ithalatı azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
BİLECİK 31.08.2022, 10:41
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Temmuz ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,8 artarak 11 milyon 090 bin dolar, ithalat yüzde 4,5 azalarak 2022 Temmuz ayında 7 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı.
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