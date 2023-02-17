Bilecik’in gururu Hatay’ın umudu oldu

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, Hatay’da Bilecikli Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya gelerek, "Hatay’a umut olan hemşerimiz Halil Eldemir beyefendiye ve ekibine kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Yaman ve ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Hatay’ın Antakya ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yaman, Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya geldi. Burada kurulan sahra hastaneleri ve konteynır kentlerde incelemeler yapan ikili, depremin yaralarının bir anca sarılacağı söyledi.

"Hatay’a umut olan hemşerimiz Halil Eldemir beyefendiye ve ekibine kolaylıklar diliyorum"

Başkan Mustafa Yaman, depremden etkilenen 10 ilde çalışmaların durmaksızın devam ettiğini anlatarak, "Depremin ilk gününden beri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan ilimizin gurur kaynağı Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir beyefendiyi görev bölgesinde ziyaret ettik. Kısa zamanda kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin her türlü sağlık sorunlarını gideren Sağlık Bakanlığımıza bu eşsiz hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay’a umut olan Halil Eldemir beyefendiye ve ekibine de kolaylıklar diler, rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah" dedi.

Öte yandan 04.17’de başlayan deprem sonrasındaki ilk sıcak saatlerde Hatay’ın Antakya ilçesine ulaşan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, kurum yetkilileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek gerekli çalışmaların yürütülmesi için hızlı bir çalışma başlattı. Halen deprem bölgesinde bulunan Eldemir, yaraların sarılması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.