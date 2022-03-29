Bilecik’in ’Estetik’ toplantısı ilgi görmedi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’nın sunumuyla ’Estetik Kurulu’ tanıtım ve faaliyet toplantısı gerçekleştirilirken katılım az oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi küçük salonda düzenlenen Estetik Kurulu tanıtım ve faaliyet toplantısına Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Belediye Meclis Üyeleri, Ahmet Korkmaz, Bülent Kaya, Birol Ünsal, Bilecik Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ercan Öztürk, Bieyder Dernek Başkanı Aslıhan Ulu Volkan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri ve STK Temsilcileri katıldı. Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi şehir estetiğini tamamen etkileyecek konular ele alında.

"Bilecik’in her alanda hak ettiği bir kent olması için bu tür uygulamaları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz"

Çalışmanın teknik detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, "Bu çalışma ve kurulun amacı, şehrimizde bir yandan güvenli ve kaliteli yapılar inşa ederken, diğer yandan da görüntü ve benzeri kirlilikleri ortadan kaldıracak uygulamaları hep birlikte hayata geçirmektir. Bununla birlikte büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi şehir estetiğini oluşturan tüm unsurların en güzel şekliyle yer almaları için gayret göstereceğiz. Bu anlamda ilimizdeki bütün dinamiklerin bizlere bu konuda destek vermelerini ve Bilecik’in her alanda hak ettiği bir kent olması için bu tür uygulamaları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.