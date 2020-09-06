banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

BİLECİK’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

BİLECİK 06.09.2020, 17:12
3
Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, protokolün katıldığı programla kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, salonun korona virüs nedeniyle 3’de 2’lik kısmının boş olduğu görüldü.

“Bilecik Kurtuluş Savaşı’nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’

Belediye Başkanı Semih Şahin, salgınla mücadelede kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tam 98 yıl önce bugün, ulusal egemenliğimiz için 26 Ağustos’ta Büyük Taaruz’u başlatarak düşman ordusunu önüne katarak süren Türk ordusu Bilecik’e girmişti. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz, milletimizin ve büyük özverisi ve fedakarlığı, ordumuzun kahramanlıkları sayesinde zaferle sonuçlandı. Ardından gelen süpürme harekatıyla düşman Bilecik’ten ve diğer Batı Anadolu şehirlerinden atıldı. Bu askeri harekat, esarete mahkum edilmek istenen milletimizin kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştuğu bir siyasi hamle ile sürdürüldü ve 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla, yani halk idaresinin kurulmasıyla sonlandı.”

"Tarihimizden aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’

"Tarihimizde aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullanan Başkan Şahin, ‘’Kurtuluş Savaşı sırasında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla omuz omuza veren, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan bir halkın torunları olarak bugün bu topraklarda yaşıyorsak, bu işgale son veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Bildiğiniz gibi Bilecik, Milli Mücadele döneminde çok büyük rolleri üstlenmesinin yanı sıra, 5 Aralık 1920 tarihli Bilecik Mülakatı’nda çıkılan yolun bir sonucu olarak Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı ve ülkemizin kaderinin değiştiği yerdir. İşte geçmişimizden ve tarihimizden aldığımız bu güç, bu ruh bizlerin bugün geleceğe doğru emin adımlarla yürümemize imkan sağlıyor. Bu özel günde, başta Türkiye’nin bağımsızlığının ve Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların fikir ve eylemlerinden aldığımız güçle yarınlarımızı çok güçlü bir şekilde inşa edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 98 yıl önce topla tüfekle, canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün bilimde, teknolojide ve kültürde vermeye devam edecek, omuz omuza vererek, dayanışma ve ortaklaşma ile şehrimizi ve ülkemizi daha da ileriye götüreceğiz. Fikri ve vicdanı hür nesiller için ve geleceğimizi bu doğrultuda inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin’in ‘’Milli Mücadelede Bilecik’in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu’’ konulu konferansı ile sona erdi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25