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Bilecik’i üzen ölüm
Bilecik’te görev yapan Av. Ahmet Mete ve Av. Sema Arıkan’ın çocukları Emre Mete (22) genç yaşta vefat etti.
BİLECİK 26.07.2022, 11:33
Bilecik’te görev yapan Av. Ahmet Mete ve Av. Sema Arıkan’ın çocukları Emre Mete (22) genç yaşta vefat etti.
Emre Mete’nin cenazesi öğle namazına müteakiben Kayıboyu Camii’nden kaldırılarak İstasyon Mezarlığı’na defnedilecek. Sosyal medya üzerinden birçok kişi ölüm haberini almasıyla taziye mesajı yayınlarken, acılı aile ayakta durmakta güçlük çekti.