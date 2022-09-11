Bilecik’i temsil edecek oyuncular belli oldu

Bilecik’de 3 bant il kontenjan bilardo turnuvası, 36 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilardonbir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada il şampiyonu Mehmet Varlık oldu. Heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Bilecik’i ulusal şampiyonada temsil edecek isimler de belli oldu. Turnuvanın ardından Mehmet Varlık ile Erdal Bayrak temsil edecek kişiler olarak belirlendi. Türkiye Bilardo Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Mesut Gençer " Erdal Bayrak ve Mehmet Varlık ilimizi ekim ayında yapılacak olan ulusal şampiyonanın 2’nci etabında temsil edecekler, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva sonunda oyunculara kupalarını, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir verdi.