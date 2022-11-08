Bilecik’e Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak

Bilecik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyon inşaat için ek kredi kullanılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İmar konularının ele alındığı toplantıda Belediye Başkanlığınca vatandaşlara hizmet amacıyla kullanılmakta olan belediye halk otobüsünün kişi ücretinin ve toplu kiralanması halinde kira ücretinin belirlenmesi konusunda ücret ve tarife komisyonundan gelen rapor görüşülerek kabul edildi. 2023 yılına ait performans programı, 2023 yılı bütçesinin görüşülmesi ve 2023 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespiti konularının detaylı görüşülmesi amacıyla ilgili komisyonlara havalesi yapıldı.

Aşağıköy’ün mahalle olması hakkındaki madde perşembe günü neticelenecek

Toplantıda ayrıca belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Aşağıköy Köyü’nün belediye başkanlığına katılma talebi görüşüldü. Buna göre konunun daha sağlıklı ele alınması amacıyla ilgili komisyonda görüşüldükten sonra tekrar ele alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü’nden bir adet otobüs satın alınması konusunun görüşülerek, karara bağlandı.

İller Bankası A.Ş.’den toplam 56 milyon TL ek kredi

Toplantının son gündem maddesi olarak ise terfi merkezleri, kollektör hattı, güney hat 2 ve güney hat 3 yağmur suyu hattı inşaatı işi için ’Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri’ çerçevesinde 37 milyon TL, Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyon inşaatı işi için 19 milyon TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den toplam 56 milyon TL ek kredi kullanılması ve belediye başkan vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.