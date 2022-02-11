Bilecik-Yenişehir karayolundaki çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Bilecik-Yenişehir karayolu yapımı yıllardır adeta yılan hikayesine dönerken, mevcut yolda da oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

15 yıl önce yapımına başlanan, ancak çeşitli sorunlar yüzünden bitmeyen Bilecik-Yenişehir karayolunda sorunlar bitmiyor. Yolda oluşan büyük çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, muhtemel bir kazaya da adeta davetiye çıkarıyor. Bu güzergahı devamlı kullanan sürücüler ilgililere seslenerek, "Allah korusun bu yolda çukurlardan büyük bir kaza yaşanırsa sorumlusu kim olacak. Bu çukurları doldurmaları bu kadar zor mu? İlla ki bir kaza mı yaşanması gerekiyor" dediler.