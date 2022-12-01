Bilecik YEKA alanı ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aralarında Bilecik’in de olduğu 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21 ildeki 18 araziyi rüzgâr enerjisine dayalı yenilenebilir YEKA ilan eden kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgâr enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.