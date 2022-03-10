Bilecik Valisi Kızılkaya’dan stokçu denetimi

Bilecik il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak başta sıvı yağ olmak üzere ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı denetlendi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerindeki zincir marketlerin denetimine katıldı. Vali Kızılkaya, zincir marketlerde ilk olarak sıvı yağ reyonlarına yönelirken, mağaza sorumlularından bu ürünün durumu hakkında bilgi aldı.

"Vatandaşlarımız merak etmesin, denetimler il genelinde devam etmektedir"

Denetimler sonrası bir değerlendirme yapan Vali Kızılkaya, "İl merkezi ve ilçelerimizde temel gıda ürünlerine yönelik denetimler devam ediyor. Ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve temel gıda ürünlerinde stok yapılıp yapılmadığı ekiplerimiz tarafından hassasiyetle denetlenmektedir. Denetim faaliyetlerine bizzat katılarak yerinde incelemeler yaptım. Alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ettik. Vatandaşlarımız merak etmesin, denetimler il genelinde devam etmektedir" dedi.