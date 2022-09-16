Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya, Ahilik Haftası ziyareti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ahilik Haftası münasebetiyle Bilecik Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Esnaf, sanatkar ve ticaret erbaplarının temsilcileri ve Bilecik ilinde yılın ahilik üstadı, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilen vatandaşlar, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette misafirleriyle bir süre sohbet eden ve Ahilik Teşkilatının 13’üncü yüzyıldan beri Türk esnafının kadim geleneklerini ve davranışlarını gösteren güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, “On üçüncü yüz yılda Ahi Evran’ın öncülüğünde esnaf ve zanaatkârlarımız arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için kurulan ahilik teşkilatı günümüzde hala ticari faaliyetlerde örnek alınan bir erdemlilik hareketidir. Ahilik Haftası münasebetiyle tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum” dedi.

Başkan Halit Gölcan ve beraberindeki heyet ise nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Kızılkaya’ya teşekkür etti.