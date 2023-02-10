Bilecik Valiliğinin sürdürdüğü ‘Açık Kapı’ uygulaması depremzedelerin hizmetinde

Bilecek Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Açık Kapı" uygulamasını depremde mağdur olup Bilecik’e gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremler sonrasında depremden etkilenerek Bilecik’e gelen afetzedeler barınma ihtiyaçları için Bilecik Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü Barınma Destek Birimine başvuru yapabileceğini belirten Vali Kızılkaya, “Ayrıca hali hazırda barınma ihtiyacı için kullanılabilecek evlerini afetzedelerin kullanımına tahsis etmek isten vatandaşlarımız da Açık Kapı Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret ediyoruz. Kalacak yer ihtiyacı olan afetzedelerimizin dertlerine ortak olmak bizim için çok önemli. Depremzedelere yardımcı olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Barınma destek birimi iletişim numarası; 0228 212 27 53 - 0532 468 22 95, ev tahsis etmek isteyenler için iletişim numarası; 0545 854 84 95