Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Valiliği arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şükrü Beydemir arasında imzalanan protokol uyarınca Bilecik ‘teki kamu çalışanlarına ’Tezsiz Yüksek Lisans’ ek kontenjanı açılması karara bağlandı. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Beydemir, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli konularda iş birlikleri yapıldığının altını çizdi. Beydemir,“Bilecik Valiliğimiz başta olmak üzere kentimizdeki tüm kamu kurumları ve özel sektör firmaları ile verimli ve sürdürülebilir iş birlikleri yapmaktayız. Üniversitemizi her alanda ve her anlamda kent yaşamının lokomotifi yapmak için çalışıyoruz. Bugün, Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ile imzaladığımız protokol de bu çalışmalarımızın bir parçası. İlimizde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik yüksek lisans ek kontenjanı sağlayacağız. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde tezsiz yüksek lisans eğitimi almak isteyen kamu çalışanlarına ek kontenjan oluşturuyoruz. Hem çalışanlarımızın kariyer hedefleri için hem de mesleki akademik eğitim için önemsediğimiz bu uygulama ümit ediyorum ki üniversitemize ve ilimize faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.