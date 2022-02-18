Bilecik Valiliği gençleri TEKNOFEST’e katılmaya davet etti

Gençleri TEKNOFEST’e katılmaya davet eden Bilecik Valiliği, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in son 4 yılda olduğu gibi bu yıl da düzenleneceğini belirterek, "TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar 6 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak” diye belintti.

Valilikten yapılan açıklamada; “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle son 4 yılda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecektir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından sualtı sistemlerine teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“81 il ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım, 200 bin genç başvuruda bulundu”

TEKNOFEST 2022 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Teknoloji Yarışmaları’ için açılan başvurular ile en üst seviyede yaşandığı belirtilerek, “ Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım, 200 bin genç başvuruda bulunmuş olup, başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etme şansını yakalamıştır. Bu yıl TEKNOFEST’te yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecektir” ifadeleri yer aldı.

Son tarih 28 Şubat 2022

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 39 farklı kategoride düzenleneceği bilgisi verilerek, “Yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 28 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir. TEKNOFEST 2021’den farklı olarak Dikey İniş Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Yarışması ve Hyperloop Geliştirme Yarışması bu yıl ilk kez düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

“Dereceye girmeye hak kazanan takımlar 6 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak”

Son olarak, “Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 6 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, bir yıl İstanbul bir yıl Anadolu’nun başka bir şehrinde düzenlenen TEKNOFEST beşinci yılında 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirileceği bilgisi verildi.