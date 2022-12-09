Bilecik Uluslararası Turizm Ticaret Fuarına yerini aldı

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Bilecik de yerini aldı.

Sektörün önde gelen profesyonellerini 16’ncı kez bir araya getirmeye ve sektörel fırsatlar sunmaya başlayan Travel Turkey İzmir’de iletişim ve iş bağlantıları kurmanın en hızlı ve güvenilir yolu olarak ulusal ve uluslararası turizm paydaşlarını bir araya getiriyor. Travel Turkey İzmir’de Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaneli Belediye Başkanlığı, Pazaryeri Belediye Başkanlığı, Gölpazarı Belediye Başkanlığı ile Söğüt Kaymakamlığı ortaklığında Bilecik standı yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Lefke dokuma ürünleri ile ayva nar lokumu, salça tarhana, erişte ve ayvaya ilgi büyük"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik’in tarihi doğal ve tabiat güzelliklerinin yanı sıra, taşıdığı tarihî misyonu, yöresel lezzetleri ve turizm potansiyeli ziyaretçileri hayran bıraktığını belirterek, "Şehrimizin kültürel ve turistik değerleri tanıtılır iken diğer yandan Osmaneli sağlık turizmi, Pazaryeri ve Gölpazarı ekoturizm rotaları ilgi görüyor. Ayrıca şehrin yöresel ve gastronomi değerleri ilgi görüyor. Gölpazarı uhut, ardıç ve nar sirkeleri, bal, dağ kekikleri, tarhana çeşitleri, özel endemik bitki yağları ilgi odağı olurken; Pazaryeri’nin çömleği, mevsimi olan boza ve tahin helvası misafirlerin beğenisine sunuyor. Osmaneli ilçesinin tarihi evleri, İçmeler tesisleri, yöresel el sanatları olan sepet örgü ve tarihi Lefke dokuma ürünleri ile ayva nar lokumu, salça tarhana, erişte ve ayvaya ilgi büyük" dedi.

"Yıl içinde yapılacak tur organizasyonlarında olumlu artış bekliyoruz"

Bircan açıklamasının devamında, "Tarihe adını altın harflerle yazdıran dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı ve markalaşması adına turizm potansiyelini arttırmak, turizm gelirlerini yıla yaymak ve turizm pazarında hak ettiği değere çıkarmak adına İzmir fuarındayız. Ulusal ve Uluslararası birçok turizm paydaşlarının bir araya geldiği bu önemli fuar ve kongrede Bilecik olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin fuarda ayrı ilgi ve değer görmesi bizleri çok mutlu ediyor. 2023 turizm stratejilerimize ulaşmak ve şehrimizin turizm potansiyelini arttırmak adına bulunduğumuz bu fuarda yıl içinde yapılacak tur organizasyonlarında olumlu artış bekliyoruz. Tabii ki bu şehrimizin ekonomik katma değerine olumlu yansımalara sebep olacağını umuyoruz. Bu önemli fuara katılım sağlamak için bizlere desteklerini esirgemeyen başta Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve destek olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.