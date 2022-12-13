Bilecik U18 Gençler Ligi kur’a çekimi yapıldı

Bilecik’te ocak ayında başlayacak olan U18 Gençler Ligi kur’a çekimi yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan Bilecik U18 Gençler Ligi kur’a çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp temsilcileri katıldı. 1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü, Osmaneli Gençlerbirliği ile Güneşspor’un katıldığı lig çift devreli olacak. 28-29 Ocak 2023 başlayacak ligde ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Osmaneli Gençlerbiliği Spor, 1299 Bilecik Kulübü ile Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Güneşspor BAY geçecek.

Lige katılan tüm takımlara başarılar dileyen Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, "Çift devre usulü olan Bilecik U18 Gençler Lig, . 28-29 Ocak 2023 tarihleri arasında başlayacak. Kur’a çekimizi yaptık ve tüm takımlara hayırlı olsun. Bu lige 5 takım katıldı. Bu sayıların ilerleyen yıllarda daha da artmasını temenni ediyoruz" dedi.