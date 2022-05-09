Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada Bilecik, Türkiye’nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28’inci sırada yer aldı.

TÜİK, Türkiye’nin en uzun yaşayan şehirlerini sıralamasında ortalama yaşam süresi 78 olarak belirlenirken kadınlarda 80,7, erkeklerde ise 75,3 olarak açıklandı. Bilecik’te ise kadınların ortalama yaşam ömrü 80,6, erkeklerin 74,8, genel toplam ise, 77.7 olarak kayıtlara geçti. Bilecik bu verilerle 81 il arasında en uzun yaşayan 28’inci sırada yer aldı.

Yaşam ömrünün en uzun olduğu ile Tunceli olurken en kısa il ise Kilis oldu.