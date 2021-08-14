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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde hayaller gerçeğe döndü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ’Hayal Et, Tasarla, Üret’ projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler bilgisayar ortamında hayal ettikleri nesneleri işleyerek, üniversite öncesi büyük tecrübeler kazandılar.

BİLECİK 14.08.2021, 14:19
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde hayaller gerçeğe döndü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ’Hayal Et, Tasarla, Üret’ projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler bilgisayar ortamında hayal ettikleri nesneleri işleyerek, üniversite öncesi büyük tecrübeler kazandılar.

Türk Kızılay Derneğinin Şenlendirme Projesi kapsamında hayata geçirdiği Hayal Et, Tasarla, Üret isimli projesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla üniversitenin bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirildi. Lise düzeyi öğrencileri, aldıkları temel tasarım eğitiminin ardından hayallerindeki nesneleri bilgisayar ortamında işleyerek 3D yazıcılardan çıktılarını aldı. Ödül töreniyle son bulan etkinlik, öğrencilerin üniversite tercihleri öncesinde tecrübe kazanmalarını sağladı.
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