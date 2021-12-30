Bilecik polisi 2021 yılında uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında uyuşturucu tacirlere göz açtırmazken, 6 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 2021yılında il genelinde uyuşturucu madde kullanan imal eden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik başarılı çalışmalara imza attı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden 2021 yılında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada, "2 bin 687 gram esrar maddesi, 2 bin 202, gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, bin 242 gram metamfetamin maddesi, 231, 83 gram eroin maddesi, 28,16 gram kenevir tohumu maddesi, 27,83 gram salvia maddesi, 14,96 gram skunk maddesi, 0,98 gram afyon sakızı maddesi, 275 adet sentetik ecza maddesi, 34 adet ecstasy maddesi, 16 kök kenevir bitkisi maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

54 şahıs tutuklandı.

Açıklamanın devamında, "Yapılan planlı/projeli operasyonlar ve sahada gerçekleştirilen sokak çalışmaları ile verilen kararalı mücadele neticesinde 2021 yıl içerisinde toplam 277 olayda 487 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu madde imal ve ticaret, uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak, 2313 ve 3298 suçlar ve kabahatler maddeleri’ suçlarından yasal ,işlem yapılmış olup toplam 54 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu bataklığına kaptırılacak tek bir insanımızın bile büyük bir kayıp olacağı prensibiyle uyuşturucu ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.