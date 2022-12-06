Bilecik Mülakatı düzenlenen konferansta anlatıldı

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle; 5 Aralık 1920 Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik ziyareti ve Bilecik Mülakatı’nın 102. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Doç. Dr. Taner Bilgin ve Doç. Dr. Refik Arıkan, konu hakkında detaylı bilgiler verdi. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı konferans büyük bir ilgiyle takip edildi.

Konferans sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Değerli akademisyenlerimizden çok verimli ve güzel bir sunum dinledik. Katılan herkese teşekkür ediyor, programın düzenlenmesinde emeği olanlara ayrıca şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Konferans, Başkan V. Subaşı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Rasim Yıldırım’ın Doç. Dr. Arıkan ve Bilgin’e hediye taktimiyle sona erdi.