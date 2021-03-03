Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına büyük destek

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumların yanında yer alan Türkiye Diyanet Vakfının, "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla bölgede inşa ettiği iyilik konutlarına bir destek de Bilecik Müftülüğünden geldi.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, İdlib’e yönelik saldırılar vahim bir insani krize sebep olurken, başlayan göç dalgası sonucunda milyonlarca insan evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladığı söyledi. Her şeyi geride bırakarak yollara düşen aileler çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalıştığını anlatan Müftü Erhun, "Ağır kış şartları nedeniyle bölgede nitelikli barınma ihtiyacı hayati öneme sahip duruma gelmiştir. Çadırda yaşayan İdlib’li muhacir kardeşlerimizin gıdalarının ve giysilerinin kullanılmaz hale geldi. İnşasına başlanacak briket evler, çadıra göre daha iyi şartlarda barınma imkânı sağlıyor. Hayırsever vatandaşlarımız, inşa edilen evlerle birlikte zorlu kış şartlarında muhacir kardeşlerimizin daha sıcak ve sağlıklı bir yuvaya kavuşmalarına vesile olacaklar” ifadelerini kullandı.

"Başta yetim ve engelli ailelerin yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlıyor"

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, savaşın başladığı günden bu yana eğitimden hayri hizmetlere kadar pek çok alanda Suriye halkına destek olduğunu aktaran Müftü Erhun, “Vakfımız, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler için ’Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ kampanyası ile başta yetim ve engelli ailelerin yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında sınır ötesinde 30 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı betondan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme iyilik konutları inşa edilecek” dedi.

"Bilecik Müftülüğü olarak bu kampanyaya en az 11 konutla katılmayı hedefledik"

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının Bilecik ile ilçe şubelerinde “Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva” kampanyasına katılma kararı aldıklarını belirten Müftü Erhun, “Türkiye Diyanet Vakfının başlatmış olduğu bu hayır seferberliğine siz Bilecikli hemşerilerimi de katılmaya davet ediyorum. Bilecik Müftülüğü olarak bu kampanyaya en az 11 konutla katılmayı hedefledik. Sizler de cami görevlilerimiz ve müftülüğümüz aracılığıyla bu kampanyamıza destek olabilirsiniz" dedi.