Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tatbikat

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanacak bir olayda müdahale edecek kurumların gelme sürelerine yönelik tatbikat yapıldı.

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mustafa Gül’ün saat 09.35’te startını verdiği tatbikata, Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Servis ambulansı, Aksa Gaz, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile cezaevi personeli katıldı. Tatbikatta verilen alarm sonrası aranan kurumlardan, olay yerine ilk olarak saat 09.39’da Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri gelirken, sırasıyla 112 Acil Servis, OEDAŞ, Aksa Gaz, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve son olarak AFAD geldi. Cezaevine gelen kurtarma ekipleri 15 dakika içeride bekledikten sonra, sırayla cezaevinden ayrıldılar.