banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi icraatlarını anlattı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, göreve geldikleri haziran ayından bu yana sanayi sitesinde gözle görünür bir takım değişiklikler yaptıklarını anlatarak, "Yıllardır sanayimizin ihtiyacı olan bankamatiği sanayi sitemize kazandırdık. Dükkanı olmayan sanayi esnafımızı dükkan sahibi yapmak için 8 buçuk dönümlük alanı ticari alana dönüştürmeyi planladık" dedi.

BİLECİK 05.01.2022, 12:35
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi icraatlarını anlattı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, göreve geldikleri haziran ayından bu yana sanayi sitesinde gözle görünür bir takım değişiklikler yaptıklarını anlatarak, "Yıllardır sanayimizin ihtiyacı olan bankamatiği sanayi sitemize kazandırdık. Dükkanı olmayan sanayi esnafımızı dükkan sahibi yapmak için 8 buçuk dönümlük alanı ticari alana dönüştürmeyi planladık" dedi.

Başkan Özdemir ve site yönetim kurulu üyeleri kentte hizmet veren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada, göreve geldikleri 6 aylık çalışmaların değerlendirmesinde bulunan Özdemir, "Sanayimiz içinde kalan 3 sokağın ortasında yer alan refüjü düzenledik, yine refüjün başına totem ve kaide çalışmasını başlattık. İç yollarımızı tam anlamıyla olmasa da kısmen belediye ve sitemiz imkanlarıyla çözdük. Kanalların temizlenmesini yeni kanalların yapılmasını Belediye Başkanımız Semih Şahin ve ekibiyle çözmeye çalıştık buradan aracılığınız ile şahsına ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyük sorunlarımızdan en önemlisi dükkan sıkıntısı idi bu konuda da belediye ve site yönetimi olarak çok ciddi çalışma içerisine girdik. Dükkanı olmayan sanayi esnafımızı dükkan sahibi yapmak için 8 buçuk dönümlük alanı ticari alana dönüştürmeyi planladık Allah bir keder vermezse Temmuz-Ağustos gibi fiziki çalışmamızı gerçekleştirebiliriz. Bu değişiklik ve hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde, oy çokluğuyla değil oy birliğiyle gerçekleştirdik, kendileriyle çalışmaktan zevk aldığım iyi bir ekiple çalışıyoruz kendilerine ayrı ,ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Tek aday çıkarmak istedik"

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, yakın zamanda olan Madeni İşler Sanatkarlar Odası seçimlerinin olduğunu anlatarak, "Bu birlik ve beraberliği bozmadan daha iyi çalışmalara imza atmak adına ilgili makamlarda elimizin güçlenmesi için 180 üyesi küçük sanayi sitesi esnafımızdan oluşan Madeni İşler Sanatkarlar Odası seçimlerini tek adayla götürmek istedik. Bu konuda iki dönemdir başkan olan sanayi esnafımız Mehmet Baş kardeşimizi sanayi yönetim binamıza davet ettik sıkıntılarımızı, sorunlarımızı kendisine naklettik. Arkadaşımız bizi bu konuda ciddiye almadı, bizleri yok sayarak küçük sanayi esnafından ziyade orta ölçekli sanayi oluşturmak için bir takım çalışmalar gerçekleştireceğini beyan etti. Bu çalışmaları yaparken küçük sanayi esnafımızı yok saydı bu sebeple ikinci bir aday çıkarmak zorunda kaldık. Küçük sanayi sitesi esnaflarımızdan Nurkan Kahraman kardeşimizi deklare etmeden evvel tekrar kendisi ile görüşmek istedik davetimize icabet etmediği gibi görüşmeyi ret etti. Bizlerde buna istinaden ekonomisi küçük olabilir ama yüreği büyük esnaf arkadaşlarımızın haklarını korumak onlara daha iyi fiziki şartlarda hizmet edebilmek için Nurkan Kahraman arkadaşımızı, madeni işler odasına kayıtlı tüm esnaf arkadaşlarını kucaklayan yönetim ekibini destekleme kararı aldık. Halkımızın sesi, kulağı ve gözü olan siz değerli basın mensupları ile paylaşmak istedik bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, Bilecik halkının yeni yılını en içten samimi duygularla kutluyorum 2022 yılı sağlık mutluluk bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8