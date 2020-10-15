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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergül hayatını kaybetti

ESKİ BİLECİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

BİLECİK 15.10.2020, 12:11
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergül hayatını kaybetti

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi eski Yönetim Kurulu Başkanı, kenttin tanınmış eşraflarından Mustafa Ergül, hayatını kaybetti.

Mustafa Ergül, bir süredir yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip merkez Cumalı Köy mezarlığında defnedilecek.

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