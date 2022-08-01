Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi’nin uygulanacağı alan incelendi

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile birlikte Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi’nin uygulanacağı alanda incelemede bulundu.

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kartal’a Bilecik Valiliği Binasını gezdiren Vali Kızılkaya, binanın tarihi hakkında bilgi verdi. Ardından Vali Kızılkaya ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi’nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Kartal, projenin detaylarını inceledi.