Bilecik jandarması 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı

Bilecik’te 5 ayrı yerde hırsızlık yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde şubat ayında köprü demirlerinin çalınması, Selbükü köyünde elektrik direği hırsızlığı ve pompalama istasyonunda hırsızlık yapan 4 kişi jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerince yakalandı. Yakalanan M.K., M.M., İ.H.T. ve K.Y. alınan ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.K. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine teslim edilirken, M.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, İ.H.T. ile K.Y. isimli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.