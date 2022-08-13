Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı

Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanırken, emekli edilen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’ın yerine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak emekli edildi. Çolak’ın yerine Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin göreve getirildi.