Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti
BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ YOLDAŞ, ÜRETİME DEVAM EDEN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Yeniköy’de arazilerinde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.
Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım Ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, bugün her zamankinden daha fazla üretime ihtiyaç olduğunu söyledi. Kentte de 72 çeşit ürünün yetiştiğini hatırlatarak, boş kalan arazilerin değerlendirilmesini tavsiye eden Yoldaş, şöyle konuştu:
"Dünya genelinde yaşanan bu Pandemi sonrası yerli üretimin değeri bir kez daha gözler önüne serildi. Her zaman dile getirdiğimiz gibi ülkemizin geleceği tarımdır. Üreticilerimize üretimlerine devam ederken aralarında sosyal mesafeyi korumalarını ve salgın hastalığın yayılmasına engel olmaya çalışalım. Tüm üreticilerimize hasatlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum’ dedi.
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