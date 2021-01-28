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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Ferhat Damkacı atandı
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Dr. Ferhat Damkacı asaleten atandı.
BİLECİK 28.01.2021, 10:47
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Dr. Ferhat Damkacı asaleten atandı.Yaklaşık 3 ay önce Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Serkan Kadir Keskin’den boşalan göreve vekaleten Sağlık Müdür Yardımcısı DR. Ferhat Damkacı getirilmişti. Bir süredir Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Damkacı’nın ataması Sağlık Bakanlığı tarafından asaleten gerçekleştirildi.