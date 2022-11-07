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Bilecik İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu başladı
Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı 1’inci birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında yapıldı.
BİLECİK 07.11.2022, 10:31
Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı 1’inci birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Toplantıya il genel meclisi üyeleri, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akil Şahin, Erol Bandırmalıoğlu ve birim müdürleri katıldı.
Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Tetik tarafından 2023 bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesinin karara bağlanacağı Kasım ayının ilk toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.