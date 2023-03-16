Bilecik iç sularında av yasağı başladı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda avlanma yasağının başladığını belirtti.

Necmettin Yoldaş, “Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca hazırlanan ‘5/1 numaralı Ticari ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’ hükümleri gereğince; 15 Mart -15 Haziran tarihleri arasında Bilecik’in iç sularında mevcut Sazan, Yayın, Kadife, Tatlısu Kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır” dedi.

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Necmettin Yoldaş, av yasağıyla ilgili detayları paylaşarak, “Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince, emniyet, jandarma, orman muhafaza teşkilatları mensuplarınca ve 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için, ilimiz tatlı su balıklarının üreme dönemi olan 15 Mart- 15 Haziran tarihleri arasındadır. Mevcut av yasağına vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.