Bilecik haftalık vaka sayısında ilk 5’e girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs’taki ’İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaşırken, Bilecik 100 bin kişide en çok vaka görülen 5’inci il oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8-14 Mayıs’ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer verdi. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum 192.28, İstanbul 184.78, Ağrı 182.84, Rize 167.27 Bilecik 156.37 oldu.