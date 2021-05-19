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Bilecik haftalık vaka sayısında ilk 5’e girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs’taki ’İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaşırken, Bilecik 100 bin kişide en çok vaka görülen 5’inci il oldu.

BİLECİK 19.05.2021, 09:55
Bilecik haftalık vaka sayısında ilk 5’e girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs’taki ’İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaşırken, Bilecik 100 bin kişide en çok vaka görülen 5’inci il oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8-14 Mayıs’ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer verdi. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum 192.28, İstanbul 184.78, Ağrı 182.84, Rize 167.27 Bilecik 156.37 oldu.
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