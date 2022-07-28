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Bilecik hafta sonu kavrulacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bilecik’te bugün hava sıcaklığının önemli ölçüde artacağı belirtilirken, bu sıcaklık hafta sonuna kadar sürecek.

BİLECİK 28.07.2022, 13:49
Bilecik hafta sonu kavrulacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bilecik’te bugün hava sıcaklığının önemli ölçüde artacağı belirtilirken, bu sıcaklık hafta sonuna kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik ve bazı ilçeleri için ava sıcaklığının önemli ölçüde artacağı bildirildi. Bilecik kent merkezinde hava sıcaklığı hafta sonunan kadar 35 derece olacağı söylenirken, en yüksek sıcaklık 37 dereceyle İnhisar ilçesinde görülecek. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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