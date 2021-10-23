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Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı’na tepki

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, ’Panayır’ adı altında düzenlenen etkinlikle kent esnafına ve pazarcısına zarar verildiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz" dedi.

BİLECİK 23.10.2021, 12:16
Bilecik esnafından Yöresel Ürünler Fuarı’na tepki

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, ’Panayır’ adı altında düzenlenen etkinlikle kent esnafına ve pazarcısına zarar verildiğini söyleyerek, "Pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz" dedi.

Subaşı, geçtiğimiz hafta Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı alana kurulan yiyecek ve giyim ürünlerin satıldığı Yöresel Ürünler Fuarı sonrası bir açıklama yaptı. Bu panayır ve fuarlarla Bilecik esnafının hiçe sayıldığı anlatan Subaşı, "Panayır adı altında düzenlemiş olduğunuz etkinliğin Bilecik esnafına ve pazarcısına ne kadar zarar verdiği aşikardır. Her ne olursa olsun, kime ne faydası var oda ayrı bir tartışma konusu pandemi sürecinde yanında olduğunuz esnafımıza neden böyle bir ceza verildiğinizi de anlamış değiliz. Daha önceki belediye başkanımız Nihat Can’ın buna benzer bir etkinlik yapıp, daha sonrasında kendisine esnafımızdan gelen tepkilere kulak verip etkinliğin yarısında yaptığı yanlışı düzelterek dışarıdan gelen tüm satıcıları aynı gün içerisinde geri göndermesi takdire şayan bir hareketti. Ama Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ne yazık ki ne aramalarımıza, mesajlarımıza ne de randevu taleplerimize cevap dahi alamadık. Biz isterdik ki, Nihat Can beyin gösterdiği hassasiyeti şimdiki Belediye Başkanımız Semih Şahin’in de göstermesiydi. Temennimiz zor günler geçiren, yaralarını sarmaya çalışan esnafımıza bir daha böyle bir ceza verilmemesi" dedi.

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