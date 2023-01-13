Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçime gidiyor.

Bilecik’te 925 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 18 Ocak çarşamba günü bir restoranda yeniden seçime gidiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 59. Olağan Genel Kurulu öncesi 9’uncu defa üst üste seçilip başkanlıkta 30 yılı geride bırakan Halit Gölcan’ın yeniden aday olacağı öğrenilirken, karşısına rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu haline geldi.